Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, depolamalı tesislerin kapasitelerini artırarak iklim değişikliği ve kuraklık koşullarında su kaynaklarını muhafaza etmeyi hedefliyor - Kurum, 861'i baraj, 613'ü gölet olmak üzere 1474 depolama tesisin inşa ederken, bu yöndeki yatırımlara devam ediyor - DSİ, iklim değişikliğine yönelik yer altı barajları uygulamasını da devreye alırken 100 civarında yer altı barajı yapılacak

AA muhabirinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Dünya Su Günü her yıl 22 Mart'ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkati çekmek amacıyla kutlanıyor. Kutlamalar, her yıl farklı bir temada yapılırken, bu yıl "Su ve İklim Değişikliği" teması belirlendi.

İklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri en aza indirmeye yönelik en doğru ve etkin su politikalarının belirlenip uygulanması önem taşırken, DSİ de bu yöndeki çalışmalarını sıklaştırdı.

Depolama tesislerinin inşasının, küresel iklim değişikliği ile mücadele açısından Türkiye için büyük önemi bulunuyor.

Türkiye'de bölgelerin yağış ve akış rejiminde düzensizlikler gözlenirken buna bağlı kuraklık olayları yaşanıyor.

Düzenli yağış rejimi bulunmayan bölgelerde kurak dönemlerde ihtiyacı karşılamak üzere akarsular üzerinde suyun toplanması ve depolama yapılarının artırılması gerekiyor. Bu yüzden, Türkiye şartlarında baraj ve gölet yatırımlarının sürdürülmesi önem taşıyor.

Depolamalı tesislerin kapasiteleri artırılarak iklim değişikliği ve kuraklık koşullarında su kaynaklarının miktarında karşı laşılacak belirsizliklerin daha dengeli şekilde azaltılması hedefleniyor.

Türkiye'de 1954 yılından itibaren 861'i baraj, 613'ü küçük baraj (gölet) olmak üzere 1474 depolama tesisinin inşası tamamlanırken bu yöndeki yatırımlara devam ediliyor.

DSİ ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projeyle, su yapılarına gelecek akımın tahmin edilmesi ve buna göre işletilmesini sağlayacak bir model geliştirildi.

Böylece, suyun israf edilmemesi, hidrolik kaynaklı elektrik enerjisi üretimini maksimize edecek şekilde barajların işletilmesi ve taşkın mevsiminde oluşabilecek risklerin en isabetli şekilde tahmin edilmesi sağlanıyor.

Atık sular kazanılıyor

DSİ, atık suların yeniden kullanıma sunulması konusunda da çalışmalar yürütüyor. Böylece atık suların arıtılarak tarımsal sulamada kullanılması, su arzının arttırılması ve önemli ölçüde tasarruf elde edilmesine zemin hazırlanıyor.

DSİ, Atıksu Dairesi Başkanlığını kurarak bu alandaki çalışmalarına hız verirken, bu kapsamda 18 atık su arıtma tesisi inşa edilerek hizmete alındı.

Arıtılmış atık suyun sulamada kullanılmasına imkan sağlayacak üniteler projelendirildi. Afyonkarahisar- Merkez Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Sulaması işi de bu kapsamda yürütülürken, inşaat çalışmaları devam eden projeyle 9 bin 50 dekar alanın sulanması sağlanacak.

Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suları Dezenfeksiyon Üniteleri Projesi'yle de evsel atık sularının sulama kriterlerine getirilerek tarım arazilerinde yeniden kullanılması amaçlanıyor. Projeye ilişkin işin inşaat ve ihale süreci devam ediyor.

Yer altı barajları kuruluyor

İklim değişikliğine yönelik olarak yer altı barajları uygulaması da devreye alındı. Yer altı barajları, yağışın buharlaşma ile kaybolmadan tutulmasını sağlıyor.

DSİ tarafından başlatılan program çerçevesinde 100 civarında yer altı barajı yapılacak.

Fosil yakıtlar gibi karbon salınımına sebep olmayan hidroelektrik santraller (HES) küresel ısınmanın etkilerini azaltma konusunda önem taşırken, hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yıllık 100 milyar kilovatsaate yükseltildi.