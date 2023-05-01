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Güncel
TRT SPOR 01.05.2023 22:10

İstanbulspor'dan kritik üç puan

Spor Toto Süper Lig'in32. haftasında İstanbulspor, Bitexen Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak ligde kalma yolunda önemli bir üç puan kazandı.

İstanbulspor'dan kritik üç puan

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Bitexen Giresunspor'u konuk etti.

Ligde kümede kalma mücadelesi veren iki ekip Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Bir penaltı bir kırmızı kartın çıktığı maçı İstanbulspor Eze'nin attığı gol ile 1-0 kazandı.

İstanbulspor bu galibiyetle puanını 32'ye yükselterek 15. sırada yer alırken, Bitexen Giresunspor ise 27 puanda kalarak direkt rakibi İstanbulspor'u geçme fırsatını iyi değerlendiremedi ve 16. sırada kendine yer buldu.

Giresunspor 17. dakikada Bajic'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. İstanbulspor'da S. Deli 49. dakikada kırmızı kart gördü.

İstanbulspor'un golcüsü Eze attığı gol ile son 5 maçta 3 gol 2 asist katkısı sağladı.

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