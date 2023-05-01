Amasya'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Hüseyin Kodak (42) idaresindeki otomobil, Doğantepe mevkisinde yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Meryem (81) ve kız kardeşi Neslihan Kodak (37) yaralandı.

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüseyin Kodak ile annesi Meryem Kodak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Neslihan Kodak'ın tedavisi ise sürüyor.