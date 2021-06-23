Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da yakalanan 2 PKK şüphelisi Edirne'ye getirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisi Edirne'ye getirildi.
Edirne'de yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası İstanbul'da bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda gözaltına alınan S.T. ve G.Y. işlemlerinin ardından ifadelerinin alınması için Edirne'ye getirilirken, güvenlik güçlerinin soruşturmayla ilgili çalışması sürüyor.
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