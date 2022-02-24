İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Örgüte yönelik yürütülen geçmiş soruşturmalarda adreslerinde bulunamayan ve uzun süredir firari olarak arandıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda E.A., E.Y., Ö.M.Ç., Z.G.K., U.İ. adlı 5 kişi, “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalar devam ediyor.