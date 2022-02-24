Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye operasyon
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonlarda, firari olarak aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DHKP/C adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Örgüte yönelik yürütülen geçmiş soruşturmalarda adreslerinde bulunamayan ve uzun süredir firari olarak arandıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda E.A., E.Y., Ö.M.Ç., Z.G.K., U.İ. adlı 5 kişi, “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheliler emniyete götürülürken operasyon düzenlenen adreslerdeki aramalar devam ediyor.
Etiketler: DHKPC/C İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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