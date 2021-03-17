Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da tarihi eser olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" figürlü ahşap tablo ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de dün yaptıkları trafik uygulaması sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta arama yapılan aramada, havluya sarılı halde ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" figürlü tablo ele geçiren ekipler, otomobildeki S.A. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.
Tablo incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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