Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de dün yaptıkları trafik uygulaması sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapılan aramada, havluya sarılı halde ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen "Meryem Ana" figürlü tablo ele geçiren ekipler, otomobildeki S.A. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

Tablo incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.