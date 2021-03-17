Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mudurnu'dan Taşkesti beldesi istikametine giden Abdullah D'nin kullandığı 14 BE 501 plakalı otomobil, Munduşlar mevkisindeki köprünün demir korkuluklarını aşarak Mudurnu Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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