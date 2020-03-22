Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da polis ekipleri evde kalmayanları anonsla uyardı
[Fotoğraf: DHA]
Polis ekipleri tarafından İstanbul'un tüm ilçelerinde koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara uyarı anonsları yapılıyor.
"Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız"
İstanbul'daki tüm ilçelerde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkanlara uyarı anonsları yapıyor. Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere giderek, "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerin hayati derecede önemlidir. Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız" anonsları yapıyor.
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