Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da narkotik operasyonu: gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da gerçekleştirilen 3 ayrı narkotik operasyonunda biri yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8-14 Ekim tarihleri arasında Güngören, Esenyurt, Bağcılar ve Sancaktepe'de belirlenen adreslere baskın yaptı.
Polis, 3 ayrı operasyonda biri yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir kısmı mobilya aksesuarı olarak kullanılan suntaların arasına gizlenmiş halde toplam 100 bin adet captagon hap, 57 kilo 600 gram hint keneviri maddesi, 3 adet tabanca, 47 adet fişek, 2 adet vakumlama cihazı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
3 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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