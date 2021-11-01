İstanbul'dan 1992'de Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Kemer Mahallesi'ne gelen Yıldız, eşi kendisi gibi emekli harita mühendisi Fadim Yıldız, mühendis oğlu ve gelininin de desteğiyle tarım yapmaya başladı.

Ürünlerini çevresine satarak ekonomik kazanca dönüştüren 63 yaşındaki Yıldız, kimyasal gübre kullanmadığı bahçesinde iyi tarım uyguluyor.

Mustafa Yıldız, AA muhabirine, harita mühendisi olarak toprağın değerini bildiğini, tarımın ileride hem ülke hem de vatandaşlar için daha önemli olacağını anladığını söyledi.

Kendisine Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek aldığını anlatan Yıldız, "Çünkü Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurarken Sümer Bez Fabrikası'nı kurmuş. Halkına göstermiş, pamuk Adana'dan trenle Kayseri'ye gelecek. Siz bez olarak üreteceksiniz, sonunda gömlek olacak, pantolon olacak. Köyümdekilere geleneksel tarımdan vazgeçmelerini daha detaylı bir tarım yapmaları için ceviz ve badem dikmelerini önerdim. Eski bağlardaki üzümlerimizin yenilenmesi için yeni bağ kurmalarını önerdim. Baktım beni dinliyorlar ama ne yaptığımı bilmiyorlar. Ben de buraya gelip arsa satın almaya başladım, uygulamasını yaptım." diye konuştu.

Toprakla ilgili projelerini 2007'de faaliyete geçirdiğini belirten Yıldız, Kırşehir'den Kaman ceviz türlerini getirip diktiğini, 12 yıldır ceviz ürettiğini aktardı.

Parça parça arsa satın alarak 125 dönüme ulaştığını, bu süreçte ziraat mühendisi arkadaşlarından destek aldığını belirten Yıldız, "Buraların kodlu haritasını çıkardım, güneşin bakışını, rüzgarın yönünü, iklimi inceledim. Damla sulamaya geçtik. Bir ceviz kaç ton su alacak, biz buna ne kadar su vereceğiz, hesabını yaptık. Burayı yaparken bana 'delisin' dediler, evet 'deliyim' dedim. 'Burayı ekip dikip size göstereceğim' dedim." ifadelerini kullandı.

Yerel üzüm çeşitlerini toplayarak yeni bağ oluşturdu

Yıldız, bahçesinde 2 bin badem, 1000 ceviz, 600 erik, 300 elma ve 70 kayısı ağacı bulunduğunu, eski ağaçları da koruduğunu vurguladı.

Yeni bir üzüm bağı kurduğunu da anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Kurduğum bağa bu vadide ve Erkilet'te ne kadar üzüm çeşidi varsa tek tek topladım ve genel bir harman yaptım. Bizde bir eldaş üzümü var. Onun pekmezini ve kedi bacağını yani ceviz sucuğunu yapıyoruz. Bu üzümleri topladım çünkü burada eksi 27 derece soğuk oldu. O soğukta bizim yerel üzümlerimizin hiçbirini soğuk vurmadı ama dışardan gelen üzümler kökten soğuk aldı. Demek ki bizim ana üzümlerimiz bunlar, Anadolu'dan çıkan üzümler bunlar. 24 üzüm çeşidi topladım."

Yıldız, bahçesinde iyi tarım yaptığını, harita mühendisi oğluyla drone uçurarak ağaçların üç boyutlu görsellerini aldıklarını, ağaçların yapraklarına göre bakım yaptıklarını dile getirdi.

"Yaklaşık 500 yıllık bağı ayağa kaldırdım"

Amacının yeni ürünler üretmek olduğuna değinen Yıldız, şunları söyledi:

"Ben harita mühendisiyim, araziyi bilirim ama ziraatı bilmem, sınama yanılma yöntemiyle öğrenmeye çalışıyorum. Köyümüzdeki 90-100 yaşındaki insanlara gittim, onlara danıştım. Bizim yaklaşık 500 yıllık bir bağımız vardı, 'şöyle yapacaksın' dediler, ben o bağı ayağa kaldırdım. Bu yıl o bağdan yaklaşık 1,5 ton üzüm aldım. Bahçeye sadece hayvan gübresi atıyoruz. Yıllık 30 kamyon hayvan gübresi kullanıyoruz. Kimyasal gübre hiç kullanmıyoruz. Denetleniyoruz, ürünlerden gelip numune alıyorlar, kimyasal kalıntıya bakılıyor."