Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik polisleri, tır sürücülerine bilgilendirici broşür dağıttı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da trafik ekipleri, tır sürücülerine, trafik kazalarına ilişkin broşür dağıtıp, trafik kuralları konusunda hatırlatmada bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa-İzmir yolundaki tır şoförlerine, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan broşürleri verdi.
Sürücülere emniyet kemeri ve takip mesafesi kurallarını hatırlatan trafik polisleri, birçok kazanın takip mesafesi ihlalinden kaynaklandığını aktardı.
Ayrıca şehriler arası yollarda tır sürücülerinin, arızalanma ya da zorunlu bekleme durumlarında reflektör kullanmalarının önemine işaret eden polisler, tamponun da ölümlü kazaların önüne geçmede büyük önem taşıdığını vurguladı.
Etiketler: Manisa Trafik Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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