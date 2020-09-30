Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Ağustos'ta Sanayi Mahallesi Amiral Sokak'ta bulunan K.P'nin iş yerindeki çelik kasadan 50 bin dolar, 20 bin avro, 21 bin lira, 2 altın künye, kolye ve tabletin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 22 Eylül'de şüpheli Ersin Ö. (22) ve Hamdullah B'yi (28) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin iş yerinin kapısını levyeyle zorlayarak açtıkları görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.