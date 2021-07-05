Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken seferler aksadı.
İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken metrobüs seferleri de aksadı.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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