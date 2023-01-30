Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 07:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
İstanbul Esenler'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Turgut Reis Mahallesi 514 Sokak'ta boşanma aşamasında olduğu karısı C.S. ile tartışan kimliği öğrenilemeyen kişi, sokak ortasında eşini silahla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet
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