Çok Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.05.2023 12:29

İstanbul'da direksiyon eğitmeni ve kursiyeri darbeden 3 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da yol verme tartışmasında direksiyon eğitmeni ve kursiyeri darbeden taksiciyle 2 arkadaşı yakalandı.

İstanbul'da direksiyon eğitmeni ve kursiyeri darbeden 3 şüpheli yakalandı
[Arşiv]

Güzeltepe Mahallesi'ndeki sürücü parkında eğitim aracındaki kursiyer K.Ç. ile direksiyon eğitmeni C.Y, önlerindeki taksi sürücüsü İ.K'den yol istedi. Taksi sürücüsünün yol vermemesi üzerine taraflar arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

İ.K'nin arkadaşları E.C.A. ile M.F.B'nin de karıştığı kavgada, kursiyer ve eğitmen darbedildi, eğitim aracının da camları kırıldı.

Olay anına ilişkin bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kavgaya ilişkin taksi sürücüsü ile 2 arkadaşını gözaltına aldı.

"Kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Muğla'da evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
15:45
Kılıçdaroğlu: Depremzedelerden 1 kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım
16:00
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni hem geleneği hem bugünü yansıtacak
16:01
Çocuğunuza duygusal manipülasyon uyguluyor olabilir misiniz?
15:51
Yeni aldığı evin duvarlarından yılanlar fışkırdı
14:59
İstanbul'da taksiciler Togg ile konvoy yaptı
Domates tarlaları arasında tarihi köprü: Tuzla Roma Köprüsü
Domates tarlaları arasında tarihi köprü: Tuzla Roma Köprüsü
FOTO FOKUS
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ