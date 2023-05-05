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Güncel
AA 05.05.2023 12:26

Muğla'da evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Muğla'da evde çıkan yangında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Arşiv]

Çomakdağ Mahallesi’nde sabah saatlerinde bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında, evin içerisinde bulunan Nurten Dağdelen ve oğlu Hüseyin Dağdelen yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki Perihan Dağdelen ise evden yaralı kurtarıldı.

Dağdelen, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi süren ve vücudun da ağır yanıklar oluşan Dağdelen, buradan da İzmir'e sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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