İstanbul Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları başta olmak üzere Din ve Hayat Dergisi ve farklı eserleri Sesli Kütüphane Stüdyosunda seslendirecek müftülük personeline eğitim vermek amacıyla seslendirme kursu açıldı.

TRT İstanbul Müdürlüğü iş birliği ile açılan kursa başvuran 230 müftülük personelinden 32'si komisyon tarafından seçilerek kursiyer olarak eğitime başladı.

"Yerinde sayan bir hatibin bir şeyler vermesi mümkün değildir"

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Nuruosmaniye ek hizmet binasında açılan seslendirme kursunu ziyaret etti.

TRT ailesine ve eğitim veren spiker Mehmet Çelikyay'a teşekkür eden Maşalı, şöyle konuştu:

"Burada sunulacak katkı sadece ve sadece sesli kütüphane oluşturma noktasındaki katkının ötesinde hak ve hakikati topluma ulaştırma bağlamında güzel ve fasih bir telaffuzu yakalamak açısından önem arz ediyor. Toplum kültürel anlamda bir gelişim içerisinde ve eğer biz kurum olarak buna eşlik edemezsek anlattıklarımız toplumda kabul görmeyecektir. Yerinde sayan bir hatibin kendini sürekli geliştiren muhatap kitlesine bir şeyler vermesi asla mümkün değildir. Bu gelişmemiz hem muhteva ve içerik açısından olacak hem de bu muhtevanın sunumu bakımından olacak."

Ziyaret sonrası TRT Spikeri Mehmet Çelikyay "Diksiyon, Beden Dili ve Hitabet" isimli eserini, İstanbul Müftüsü Maşalı'ya hediye etti.