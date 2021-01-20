Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul merkezli iki ilde FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul ve Gaziantep'te FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 12 adrese düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde sivil mahrem imamlarından oldukları gerekçesiyle öğretmen ve müdür yardımcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Gaziantep’te 12 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9’unu yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
Etiketler: FETÖ
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