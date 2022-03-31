Haber Giriş: 31 Mart 2022 Perşembe 19:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul barajlarında doluluk oranları kaç? 31 Mart 2022 baraj doluluk oranları…
İstanbul Valiliği, Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığını ve yükselmeye devam etmesi halinde kontrollü olarak su tahliyesi yapılacağını açıkladı.
Mart ayında yağan yoğun kar, İstanbul barajlarına can suyu oldu.
İstanbul Valiliği ve Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı belirtildi.
Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecek.
Sıradaki Haber
Sahur vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? İmsak vakti nedir?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz