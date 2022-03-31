Mart ayında yağan yoğun kar, İstanbul barajlarına can suyu oldu.

İstanbul Valiliği ve Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey Barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı belirtildi.

Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecek.