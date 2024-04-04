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Güncel
AA 04.04.2024 11:02

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Bilecik'te tepki gösterildi

Bilecik'te sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Bilecik'te tepki gösterildi
[Fotograf: AA]

Grup adına konuşan Talha Sakaoğlu, Atatürk Parkı önünde yaptığı açıklamada, Gazze'nin ramazanda her yıl olduğu gibi bu sene de siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya gelindiğini vurguladı.

Sakaoğlu, Filistinli Müslümanlara yönelik şiddetini arttıran siyonistlerin insanlıktan uzak bir halde terör faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Gazze’de tarihin en acımasız soykırımını gerçekleştiren İsrail'in rejiminin son günlerde iğrenç saldırılara giriştiğini aktaran Sakaoğlu şöyle konuştu:

"Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Öyle ki, Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücahede ediyor. Bugün bizler çok iyi biliyoruz ki, karşımızda bulunan İsrail adlı terör organizasyonunun hedefi yalnızca Gazze, Kudüs yahut Batı Şeria ile sınırlı değil. Bugün İsrail Gazze'de başarılı olduğu takdirde siyonistlerin yarınki hedefleri Hatay, Diyarbakır, Adıyaman ve daha birçok şehrimiz olacak. Bundan dolayıdır ki Hamas sadece Filistin için değil Türkiye için de savaşmaktadır. Aksa Tufanı Operasyonunun sonrasında yaşanan süreç biz inançlı ve şuurlu insanların üzerine bir sorumluluk yüklemektedir. Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması, elindeki tüm imkanlarla düşmana saldırması veya düşmanın ve destekçilerinin elçiliklerine giderek protesto etmesi farzdır."

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