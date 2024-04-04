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Güncel
AA 04.04.2024 10:50

Bartın'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Bartın'da, yeni sanayi sitesindeki mobilya imalathanesinde başlayan yangın bitişiğindeki oto tamir dükkanına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bartın'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı
[Fotograf: DHA]

Yangın, saat 04.30 sıralarında Gölbucağı Mahallesi'ndeki yeni oto sanayi sitesinde meydana geldi.

Sanayi sitesinde bulunan camiye sabah namazına giden vatandaşlar, ekiplere haber verdi.

Alevler bir anda büyüyerek imalathaneye yayılırken, bitişiğindeki Doğan Kanberoğlu'na ait oto tamir dükkanına da sıçradı.

Bartın'da mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın sırasında dükkanlarda bulunan kimyasal malzemeler de zaman zaman patladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda söndürülürken, 2 işyerinde de hasar oluştu.

Yangın nedeniyle sanayi sitesine elektrik verilemezken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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