İzmir'deki izinsiz gösteri yürüyüşünde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de dün Alsancak'ta izinsiz gösteri yürüyüşü yapan grupta bulunan ve bölücü terör örgütüne yönelik övücü, destekleyici slogan attıkları, güvenlik güçlerine taşla saldırdıkları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si ise cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van, Yüksekova, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de toplam 89 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.