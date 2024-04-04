Parçalı Bulutlu 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 04.04.2024 10:50

İzmir'deki izinsiz gösteri yürüyüşünde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan attıkları ve güvenlik güçlerine taşla saldırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'deki izinsiz gösteri yürüyüşünde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de dün Alsancak'ta izinsiz gösteri yürüyüşü yapan grupta bulunan ve bölücü terör örgütüne yönelik övücü, destekleyici slogan attıkları, güvenlik güçlerine taşla saldırdıkları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri suçlamasıyla gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i serbest bırakıldı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si ise cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van, Yüksekova, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak ve İzmir'de toplam 89 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Giresun'da otomobil denize uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
KGK'nın bağımsız denetçi adayı belirleme sınavı 29 Haziran'da yapılacak
11:27
İzmir'de DEM Parti'nin Nevruz etkinliğiyle ilgili 21 kişi gözaltına alındı
11:26
Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
11:23
Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı, belediye başkanlığı AK Parti'ye geçti
11:22
Trabzon'dan 3 ayda 199,6 milyon dolarlık fındık ihracatı
11:43
Türkiye ilkbaharda yazı yaşıyor
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı
Alparslan Türkeş'in vefatının 27. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ