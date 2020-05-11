Bu sabah Ramallah'ın batısındaki Kuber beldesini basan İsrail ordusuna bağlı askerler, tutuklu Bergusi'nin dairesini oturulamaz hale getirdi.

Yıkım tebligatı 30 Mart'ta iletilen ailenin evi, iş makineleriyle yapılan yıkımın ardından kullanılamaz duruma geldi.

Yıkım sırasında bölgedeki Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı. İsrail ordusu evin yıkılmasına engel olmak isteyen Filistinlilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz da kullandı.

Kassam Bergusi, 23 Ağustos 2019'da gayrimeşru bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiği bir patlamaya katılmakla suçlanıyor.