Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da yedikleri mantardan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde mantardan zehirlenen aile hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı Üçyol köyünde yaşayan Demir ailesi,iftar yemeğinde araziden topladığı mantarları yedi.
Yemeğin ardından mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetiyle 112 Sağlık ekiplerince Gerçüş Devlet Hastanesine buradan da Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan 3 kişilik ailenin mantardan zehirlendiği belirlendi.
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