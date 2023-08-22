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Güncel
AA 22.08.2023 14:57

Isparta’da traktör devrildi: 3 yaralı

Isparta’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Isparta’da traktör devrildi: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Isparta’nın Yalvaç İlçesi Tokmacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ö. ( 55) hakimiyetindeki tahıl yüklü traktör seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve traktörde yolcu olarak bulunan A G.(66), S.T.’nin (39) yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan ekipler kaza ile ilgili tahkikat başlatırken, kazada yaralanan S.T. isimli vatandaşın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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