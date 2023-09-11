Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 11.09.2023 12:54

Isparta’da tandır yangını

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çıkan yangında, tandır evi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Isparta’da tandır yangını

Olay Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Ayvallı Köyü'nde meydana geldi.

Yavuz Ayvallı’ya ait ekmek tandırında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbarla birlikte bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında tandır yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, tandırda bulunan buğdayların bir kısmı zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tandırda kalan buğdaylar köy sakinlerinin desteği ile kaldırıldı.

ETİKETLER
Isparta Yangın
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz
14:23
İstanbul'da okul servislerine denetim
13:59
İzmir Foça'da orman yangını
13:57
Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 497'ye çıktı
13:35
Balıkesir'de 6 göçmen kaçakçısı yakalandı
13:25
Borsadan günün ilk yarısında rekor seviye
Fas’ta depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor
Fas’ta depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor
FOTO FOKUS
Dalgalara aldırış etmeden denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Dalgalara aldırış etmeden denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ