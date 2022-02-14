Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da kar nedeniyle çöken pazar yerinin çatısı kaldırılıyor
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası çatısı çöken Davraz kapalı pazar yerinde çalışmalar başladı.
Belediye ekipleri, kentte 3 Şubat'ta başlayan yoğun kar yağışı sonrası çöken çatının kaldırılması için çalışma başlattı.
Enkazı temizleyen ekipler, çöken çatının altında kalarak hasar gören araçları da kaldırdı.
Bu alanda pazar günleri kurulan tezgahlar, Karaağaç Mahallesi 105. Cadde ve civarında açılacak.
Etiketler: Isparta Kar Yağışı Fırtına
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