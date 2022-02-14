Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını kırması nedeniyle 2 çalışan yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'da bir kişinin döner yediği iş yerinin camını tabure fırlatarak kırması sonucu 2 çalışan yaralandı.
Gazi Caddesi'ndeki bir dönerciye gelen 4 kişiden biri, dışarıdaki masada döner yedikten sonra iş yerinin camına tabure fırlattı.
Cam kırıkları vücutlarına isabet eden 2 çalışan yaralandı. Şüpheliler iş yerinden kaçarak uzaklaştı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, iş yeri sahibiyle önceden husumeti olduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Burdur
Sıradaki Haber
Denizli Kayak Merkezi'nde yoğunluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz