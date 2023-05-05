Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.05.2023 16:22

Isparta'da elektrikli motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

Isparta'da elektrikli motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Isparta'da elektrikli motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
[arşiv fotoğraf,AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gazi Kemal Mahallesi'nde elektrikli motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olaya karıştığı belirlenen Ç.U. adlı kadın, ikamet ettiği evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasında Ç.U'nun elektrikli motosiklet ile olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

ETİKETLER
Hırsızlık Isparta
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Metro İstanbul'dan hafta sonu yapılacak mitingler için sefer düzenlemesi
17:11
Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a hapis cezası
17:34
DSÖ: Koronavirüs artık küresel sağlık açısından acil durum teşkil etmiyor
16:49
TUSAŞ Kahramanmaraş temmuzda üretime başlıyor
16:55
Hatay'da afet konutları yükseliyor
16:42
'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısı artıyor
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
FOTO FOKUS
Yemen’de sele kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
Yemen’de sele kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ