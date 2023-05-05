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Güncel
AA 05.05.2023 16:20

Kırıkkale'de öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı

Kırıkkale'de anaokulu, ilk, orta ve lise öğrencilere yönelik 112 Acil Çağrı Merkezi ve hizmetleri konusunda seminer düzenlendi.

Kırıkkale'de öğrencilere 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmetleri tanıtıldı
[Fotograf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, yazılı açıklamasında, 24 saat hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin her yaş grubundaki bireyler tarafından bilinmesinin önemli olduğunu söyledi.

Telefoncu, yaşanan herhangi bir olumsuz durumda devletin verdiği hizmete ulaşmanın çok kolaylaştığına dikkat çekti:

"112 Acil Çağrı Merkezi, 24 saat görev başında. Bu önemli hizmetin öğrencilerimize öğretilmesi, çocuklarda ve gençlerde bilinç oluşması açısından büyük önem taşıyor. 112'nin sadece gerekli durumlarda aranmasıyla sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye gibi devletin tüm acil birimleri dakikalar içinde vatandaşının yanında oluyor. Bu kapsamda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde tüm okullarımızda öğrencilerimizin yaş gruplarına göre 112'yi tanıtıcı ve verilen hizmetlerle ilgili bilgilendirici eğitim seminerleri düzenledik."

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