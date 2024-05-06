Isparta'da domates yüklü kamyon devrildi

Isparta'da Köprübaşı mevkiinde Fethiye'den yüklediği domatesleri Adana haline götürmek üzere yola çıkan T.Ö. idaresindeki kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.
Sürücü T.Ö. ve kamyonda yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.
Yaralılar kaza yerinin hemen karşısında bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'nden çıkan ambulanslarla, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü.
Kamyon kurtarıcı yardımıyla kaldırılırken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.