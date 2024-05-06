Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 06.05.2024 12:32

Isparta'da domates yüklü kamyon devrildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde domates yüklü kamyonun devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Isparta'da domates yüklü kamyon devrildi
[Fotograf: DHA]

Isparta'da Köprübaşı mevkiinde Fethiye'den yüklediği domatesleri Adana haline götürmek üzere yola çıkan T.Ö. idaresindeki kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Sürücü T.Ö. ve kamyonda yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.

Yaralılar kaza yerinin hemen karşısında bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi'nden çıkan ambulanslarla, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü.

Kamyon kurtarıcı yardımıyla kaldırılırken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Karaman’da minibüsün çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Türkiye'de 'difteri, çocuk felci ve yenidoğan tetanozu' görülmüyor
13:49
Gaziantep'te beton mikseri minibüse çarptı: 8 ölü
13:38
Yunus Emre'nin mezarı ve külliyesi FPV dronla görüntülendi
13:27
Sivas'ta 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yapıldı
13:25
Yozgat'ta depremde evi hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştiriliyor
13:14
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ