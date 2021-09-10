Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 13:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Isparta'da çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: DHA]
Isparta'nın Aksu ilçesi Karacahisar köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Aksu ilçesi Karacahisar köyü Karaçam mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Büyüyen alevlere helikopter ve Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz, 2 su ikmal aracı ve bir ekiple müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Etiketler: Orman Yangını Isparta İtfaiye
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