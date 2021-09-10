Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnternette kredi verme bahanesiyle dolandırıcılık yapan 12 kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli’de, kurdukları internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 12 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurdukları internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırıp dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla bugün Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Kocaeli
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