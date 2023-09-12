Isparta'da Büyük Selçuklu dönemine ait mermer sütun ele geçirildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince vergi kaçakçılığını engellemek, olası zehirlenmelerin önüne geçmek ve kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda bir ikamete yapılan aramada;1 adet Büyük Selçuklu dönemi ibadethanelerine ait tarihi eser niteliğinde mermer sütun ele geçirildi.

Ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu çerçevesinde 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.