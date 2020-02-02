İzmir'de astsubay olarak görev yapan Alpaslan Altıntaş, yarıyıl tatili için ailesiyle ilçeye bağlı Çiçekpınar beldesine geldi.

Çocuklarını eğlendirmek isteyen Altıntaş, cipinin arkasına kullanılmayan bir küveti bağladı.

Kızağa dönüştürülen küvete binen çocuklar, babalarının kullandığı aracın çektiği küvette eğlenceli zaman geçirdi.

Altıntaş, görev yaptığı İzmir'de kar yağmadığı için her yıl memleketine gelerek ailesiyle karın tadını çıkardığını söyledi.