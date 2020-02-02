Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Medikal Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) iş birliğiyle Cerrahi El Aletleri Müzesi'ne dönüştürülmek üzere restore edilen tarihi binada, müzenin açılışına kadar mezatlar düzenlenecek.

Otantik Mezat Evi Koordinatörü Seçkin Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antika özelliği olmayan kültürel ve sanatsal değeri olan ürünleri satmak isteyen kişileri bu mezatlarda sanat meraklıları ile buluşturacaklarını söyledi.

Esen, "Tarihi özelliği olan ürünler zaten müzeye gitmek zorundadır. Biz burada kültür sanat ve koleksiyon meraklısı kişileri bir araya getiriyoruz. Samsun ve Karadeniz'de antika ve açık arttırma kültürünü geliştirmek adına 2019'dan itibaren mezatlar düzenliyoruz. Bir buçuk senedir kafelerde düzenlediğimiz mezatlara kurumsal kimlik kazandırmak amacı ile artık mezatlarımızı TCDD'nin eski bakım onarım atölyesinde düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Elinde eserleri olanların gelerek kendi taban fiyatlarını belirlediklerini ve teslim ettiklerini bildiren Esen, "Ürün sahibinin belirlediği taban fiyatı ile ürünleri katılımcılara açık artırma usulüyle sunuyoruz. Biz bu işin ticari boyutunda değiliz. 'Elden ele kültür sanat değerlerimiz' adı altında bu organizasyonu yapıyoruz. Bu işe gönül vermiş insanları bir araya toplayarak Samsun için bir kültür alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Bahadır Tıbbi Aletler sahibi Mehmet Bahadır'a ve MEDİKÜM Başkanı Ahmet Aydemir'e Cerrahi Aletler Müzesi'nin kapılarını mezat sevenlere açtıkları için teşekkürlerimi sunuyorum ve tüm sanatseverleri mezatlarımıza bekliyorum." dedi.

Şimdilik iki haftada bir pazar günleri düzenlecek mezatların, önümüzdeki haftalarda her hafta düzenlenmesi hedefleniyor.