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Güncel
İHA 17.09.2023 03:29

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Uşak’ta otomobil ile işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]

Uşak’ta Ulubey-Eşme yolu üzerinde F.A. idaresindeki minibüs ile karşı şeritten gelen M.T. kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sağlık ekipleri, polis, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerince işçi servisinde bulunan 12 kişi ve otomobil sürücüsü M.T., Ulubey Devlet Hastanesine ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu kaza sonrası Ulubey Devlet Hastanesi’ne gelerek yaralılar hakkında bilgi aldı. 

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