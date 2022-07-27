Türkiye’nin en yüksek noktası, 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’nın eteklerinde yer alan, İrem Bağları dört mevsim doğal güzelliği ile göz kamaştırmaya devam ediyor.

Iğdır Melekli beldesi içinde yer alan bölge yaz ayı ile birlikte içerisinde barındırdığı sebze meyveleri ile de göz kamaştırıyor.

Havadan görüntülenen İrem Bağlarındaki yeşillikler de adeta göz kamaştırırken yeşillik ile bütünleşme adeta bir tabloyu yansıtıyor.

Sonbaharın bütün tonlarını görmek için sonbahar mevsiminde bu alana gitmek yeterli olacaktır.