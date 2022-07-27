Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları yönünde haklarında bilgiler olan yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Yabancı uyruklu 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele DEAŞ
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