Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 9 bin 96 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1277'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 877 bin 456'ya yükseldiği ülkede, 156 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 519'a çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 184 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 51 milyon 455 bin 291 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 30 milyon 950 bin 480 kişiye ikinci dozu, 67 bin 500 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 82 milyon 473 bin 271 doz aşı uygulandı.