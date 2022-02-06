İstanbul'da İl Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, ünlü markalara ait kol saatlerinin taklitlerini orijinalmiş gibi satarak müşterilerini mağdur ettiği ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Satış yaptığı internet sitelerinde farklı adres gösteren şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, K.E.'nin adresine baskın düzenledi.

Operasyonda K.E.'yi gözaltına alan ekipler, depoda yaptıkları aramada ele geçirdikleri 720 saate de el koydu.