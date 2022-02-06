Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnternetten sahte saat satan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da, yurt dışından kaçak yollarla getirdiği sahte ve taklit kol saatlerini internetten sattığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da İl Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, ünlü markalara ait kol saatlerinin taklitlerini orijinalmiş gibi satarak müşterilerini mağdur ettiği ve haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Satış yaptığı internet sitelerinde farklı adres gösteren şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, K.E.'nin adresine baskın düzenledi.
Operasyonda K.E.'yi gözaltına alan ekipler, depoda yaptıkları aramada ele geçirdikleri 720 saate de el koydu.
Etiketler: Dolandırıcılık Kaçakçılık
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