AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan infaz düzenlemesiyle ilgili TBMM'de açıklama yaptı.İnfaz düzenlemesi ile ilgili teklif Meclis'e sunuldu. Teklifin görüşmelerine gelecek hafta salı günü başlanacak.

Hangi suçlar kapsam dışında?

Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle izinli sayılacaklar

Covid-19 salgın hastalığının Türkiye’de görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılacaklar. Bu süre gerektiğinde uzatılabilecek.

AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan ikoronavirüs izni ile ilgili düzenlemesiyle ilgili “ İki kez de Adalet Bakanlığına uzatma yetkisi veriyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ay evlerinde cezalarını çekebilecekler. Yaklaşık 90 bin kişi bundan yararlanabilecek."

Belirli şartları taşıyanlara evde infaz yolu açılıyor

.65 yaşın üstü, 0-6 yaş çocuğu olan ve kendine bakamayacak durumdaki yaşlı hükümlülere evde infaz yolu açılıyor.

Özkan "65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve adli tıp raporu çerçevesinde kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazını mümkün hale getiriyoruz..” ifadelerini kullandı.

Özel infaz usullerinin kapsamı genişletiliyor

Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletiliyor.

Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırılıyor. Çocuklar da bu usule dahil ediliyor.

Bu kapsamda konutta infazın sınırı;

- Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkekler için 1 yıl,

- 70 yaşını bitirmiş kişiler için 2 yıl,

- 75 yaşını bitirmiş kişiler için de 4 yıl,

olarak belirlenecek.

5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak cezalarını konutlarında infaz edebilecek.

Yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezalarını konutunda infaz edebilecek.

Diğer yandan, hamile kadınların cezası bir buçuk yıl ertelenebilecek.

Denetimli serbestlik süreleri değişecek

Geçici düzenleme uyarınca, özellikle terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, belirli bir tarihten önce işlenen suçlarda, denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacak.

Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacak.

Yine maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız sürdüremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin cezası denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecek.

Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacak.

Çıkar amaçlı suç örgütü kurmanın cezası artıyor

Çıkar amaçlı suç örgütü kuranlarla ilgili cezalar artırılıyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özkan "Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun tavan ve taban oranını ikişer yıl artırıyoruz." dedi.