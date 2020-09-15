İnegöl Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, şehir dışından kendilerine ait araçlarla gelerek ilçenin çeşitli bölgelerinde dilencilik yaptığı tespit edilenlerle ilgili çalışma başlattı.

Konakladıkları ve çevreye rahatsızlık verdikleri alanda mıntıka temizliği yaptırılan bu kişiler daha sonra ilçe dışına çıkarıldı.