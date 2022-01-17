Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 12:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İl il koronavirüs vaka haritası güncellendi... Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. İllere göre 1-7 Ocak döneminde koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası... İl il koronavirüs haritası...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.
1-7 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/37fhOSC8Jj— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 17, 2022
Bir önceki hafta vaka yoğunluğunda zirvede yer alan Eskişehir, 1-7 Ocak haftasında da 1359,54 vaka yoğunluğu ile yine zirvede yer aldı.
1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralandı:
Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük.
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