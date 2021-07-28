Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 17-23 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını paylaştı.

100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka oranını gösteren insidans haritası güncellendi. Siirt 748 bin vaka oranı ile birinci sırada yer aldı.

Vaka oranı en yüksek iller sırasıyla Siirt, Diyarbakır ve Ağrı oldu.

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" dedi.