Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İl il koronavirüs vaka haritası açıklandı... Türkiye geneli yeni koronavirüs vaka haritası...
Koronavirüs vaka haritası güncellendi. Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Türkiye geneli koronavirüs vaka haritası... İl il koronavirüs haritası...
Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haftalık verilere göre Bolu (110,55), Kars (105,45), Gümüşhane (103,86), Kütahya (101,55) ve Ankara (99,50) 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.
En az COVID-19 vakası görülen iller ise Hatay (7,95), Osmaniye (9,44), Adana (10,92), Edirne (13,69) ve Mersin (16,35)...
Vaka görülme oranı İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/Tdew0cuZqS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021
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