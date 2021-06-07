Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü öldü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çarpışan iki otomobilden birinin sürücüsü öldü, diğeri yaralandı.
Hasan Mert Akar (22) idaresindeki 34 YG 121 plakalı otomobil ile A.Y'nin kullandığı 39 AAH 701 plakalı otomobil, Tatarköy Otoban Köprüsü mevkisinde çarpıştı.
Otomobilde sıkışan Akar, kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü A.Y. yaralandı.
Akar'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı A.Y. de aynı hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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