Haber Giriş: 7 Haziran 2021 Pazartesi 11:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da iddiaya göre, Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde arkadaş oldukları öğrenilen Volkan Ç. ile Ali T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Ç, arkadaşı Ali T'yi sopa ile darbedip, bıçaklayarak kaçtı.
112 Acil Servis ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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