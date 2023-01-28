Ağrı Dağı'na yağan karın erimesiyle oluşan sularla beslenen Karasu sulak alanında, bu yıl yağışın az olması nedeniyle kısmi kuraklık yaşanıyor.

Son olarak 10 Ocak'ta kar yağmasıyla beyaz örtüyle kaplanan bölgede, dağın eteğinde sulak alanı besleyen su kaynaklarının azalmasıyla su seviyesinde düşüş oldu.

Birçok su kuşu ile yaban hayvanının yaşam alanı olan Karasu'da yaklaşık 1 metre azalma yaşandı.