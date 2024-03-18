Iğdır’da Yonca Hortumlu Böceği ile mücadele çalışmaları başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri yonca tarlalarında yoğun olarak görülen yonca hortumlu böceği ile ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler yonca hortumlu böceği ile mücadele ederken bir yandan da yonca üreticilerine böceğin zarar şekli ve böceğin yaşayış zamanı konularında da bilgilendirmeler yaptı.

[Fotoğraf: Iğdır Tarım Müdürlüğü]

Hayvan yemi olarak da kullanılıyor

Hortumlu Yonca Böceği'nde, larvalar yeşil renkli ve baş siyahtır. Larva bacaksız olup sırtında uzunlamasına beyaz bir çizgi bulunur. Olgun larva 7-10 mm uzunluklarında olur.Hortumlu Yonca Böceği hayvan yemi olarak kullanır.

Hangi bitkilere zarar veriyor?

Yonca, fiğ, tırfıl, burçak ve üçgül bitkilerine zarar verir.

Nasıl korunur?

Yonca hortumlu böceği birinci biçime kadar olan ürüne zarar veriyor. Bu nedenle biçimi 10-15 gün evvel yapmak etkili bir yöntem olabilir. Biçimi yapılan yoncaların tarladan kaldırılarak başka bir alanda kurutulmaya bırakılması sonucu larvalar kuruyan yoncaları terk eder.